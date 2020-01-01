الأهلي يترقب خطاب "كاف" لتحديد موعد الدور نصف نهائى لدوري أبطال أفريقيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أننا نترقب الخطاب الرسمي الموجه من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتحديد موعد الدور نصف نهائى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في شهر سبتمبر المقبل، بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات الدور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مرجان عبر شاشة قناة الأهلي:" نترقب الخطاب الرسمي من "الكاف"، لتحديد موعد المواجهة، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الكرة".

وأكمل:" قمنا بإجراء سبع مسحات للفريق الأول وأثبتت سلبية جميع المساحات، أما عن حمدي فتحي فهو تحت الملاحظة الدائمة".

وأضاف:" ستعقد اجتماعاً فنياً استعداداً لعودة منافسات الدوري، وتم الإتفاق على حضور عشرين فرد فقط من كل فريق، وذلك بالالتزام بطرق الوقاية اللازمة لعدم تفشي فيروس كورونا".

واختتم:" نشعر برغبة الجماهير في حضور المباريات، ولكن أهم شئ في الوقت الحالي سلامة الجميع".

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