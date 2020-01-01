فيورنتينا يحسم مصير مدربه

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
قرر نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم الخميس، الإبقاء على مدربه الحالي جوزيبي ياكيني في الموسم المقبل، وذل عقب الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشإن اقتراب إقالته.

وتولى ياكيني منصب المدير الفني لفيورنتينا في ديسمبر الماضي عقب إقالة فينشينزو مونتيلا الذي اقيل عقب الهزيمة من روما 1/4.

وتولى مونتيلا تدريب فيورنتينا منذ بداية الموسم بعد أن سبق له قيادة الفريق خلال الفترة من 2012 حتى 2015.

كما درب مونتيلا فرق ميلان وسامبدوريا وإشبيلية.

وتولى ياكيني المهمة في البداية بعقد مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي قبل أن يقرر النادي الإيطالي الإبقاء عليه في الموسم المقبل.

ويحتل فيورنتينا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة من 11 انتصارا و13 هزيمة و13 تعادلا.

وسبق لياكيني صاحب الـ55 عامًا اللعب في صفوف فيورنتينا، كما تولى تدريب عدة أندية من بينها سامبدوريا وساسولو واودينيزي وباليرمو وإمبولي وبريشيا.

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