عبلة الكحلاوي تكشف سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم (فيديو)

انهارت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية من البكاء، على الهواء أثناء حديثها عن يوم عرفة وأفضاله وحجم الثواب فيه.





وقالت عبلة الكحلاوي، خلال حوارها عبر فضائية "mbc"، اليوم الخميس، إن الحاج يمنح شهادة ميلاد جديدة، وصفيحة أعمال جديدة ويعود كيوم ولدته أمه، مشيرة إلى ان الله سبحانه وتعالى ينزل في هذا اليوم إلى السماء الدنيا، ويباهي بعباده الملائكة، ويقول "انظروا عبادي جاءونا شعثًا غبرًا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، ولم يرى يوم أكثر عتقًا من النار من هذا اليوم".





ودعت الداعية الإسلامية الله أن يرحمنا ويرفع البلاء ويعفو عنا، مشددة على أن الطواف والحج حج قلوب، فهناك من على فراشهم لا يرون البيت الحرام ولكنهم يرون رب البيت، وعلينا أن ندعوه ونرجوه أن يرفع عن بلاء ووباء كورونا.





وأكدت أن صوم يوم عرفة يغفر ذنوب يوم عام قبله وعام بعده، وسبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم أن سيدنا آدم وحواء تعارفوا فيها، حيث نزل آدم في الهند ونزلت حواء في جدة والتقوا في عرفات الله، وقيل لأن سيدنا جبريل عليه السلام عرف سيدنا إبراهيم عليه السلام مناسك الحج بهذا المكان.



