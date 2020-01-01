تراجع حاد فى أسعار الذهب خلال التعاملات

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:02 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
 تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تحسن شهية المخاطرة في أعقاب إعلان بيانات اقتصادية وبعد اجتماع الفيدرالي.

وأظهرت بيانات اليوم انكماش الاقتصاد الأمريكي بوتيرة تاريخية في الربع الثاني من العام الحالي، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين.

وجاء تحسن معنويات المستثمرين وإقبالهم على الأصول الأكثر خطورة بعدما تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من وباء كورونا.

وقال الفيدرالي بالأمس إنه سيبقى على معدل الفائدة عند نطاقه الحالي دون تغيير حتى يثق في أن الاقتصاد قد تحمل الوباء وفي طريقه لتحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

ومع ذلك، فإن ضعف قيمة الدولار الأمريكي والذي يتداول قرب أدنى مستوياته في عامين ساهمت في الحد من خسائر المعدن.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 14.60 دولار ليهبط إلى 1962.10 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 1.5 بالمائة إلى 1940.43 دولار للأوقية فاقداً نحو 30.36 دولار.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية بلغت 0.07 بالمائة ليصل إلى 93.384.

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