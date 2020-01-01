السعودية: لا توجد حالات إصابة بكورونا بين ضيوف البيت الحرام حتى الآن

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر

أعلن المتحدث باسم وزارة الحج و مستشار وزير الحج السعودي، الدكتور حاتم قاضي، اليوم الخميس، أن المرحلة الأولي من خطة الحج هذا العام قد نجحت، والتي تتمثل في تصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحجاج.

 

وأضاف الدكتور حاتم قاضي ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن كافة الإجراءات مطبقة بدقة متناهية حيث يتم قياس درجات حرارة الحجاج بشكل مستمر، كما تتوافر جميع الخدمات الطبية لكافة الحجاج، لافتا إلى أن بعض الحجاج يقفون حاليا على صعيد جبل الرحمة للدعاء لله.

 

وأشار إلى أنه جرى تحديد 7 ضوابط ضمن الإجراءات الاحترازية للحجاج، وهي ضوابط لمقدمي الخدمة نفسهم، وإجراءات تخص السكن في مكة أو مشعر منى، وإجراءات للطعام، وللحافلات وللحلاقة، مؤكدا أنه لم تظهر حتى الآن أي حالة مصابة بفيروس كورونا أو أي وباء آخر.

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