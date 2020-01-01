"100 حساب" تتصدر تريند يوتيوب في أقل من 24 ساعة

استطاعت أغنية "100 حساب"، للثنائي أحمد سعد وحسن شاكوش، أن تحتل المرتبة الثانية على موقع الفيديوهات العالمي "يتويتوب"، حيث تجاوزت عدد المشاهدات 800 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.









تقول كلمات "100 حساب": "أنا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب.. والشهم لي مكان وسطنا لو حتى غاب إحنا الرجوله والأدب والإحترام.. معمولنا فى الجدعنه مليون كتاب مياكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل.. لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل".









وكان أحمد سعد قد آثار الجدل، عقب إعلانه عن مشاركته في أغنية مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، وكان من المفترض ان يتم طرح الأغنية منذ فترة ولكن كان سبب تأجليها الخلافات بين "شاكوش" ونقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر.



