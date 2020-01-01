الأردن تؤكد جاهزية المواقع السياحية والأثرية لإستقبال المواطنين بعيد الأضحى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، جاهزية كافة المواقع السياحية والأثرية في جميع محافظات المملكة، لإستقبال المواطنين الراغبين في قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.









وبين أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن الاستعدادات اشتملت على جولات ميدانية مكثفة استهدفت جميع المواقع السياحية والأثرية، وجرى تهيئتها بالتعاون مع دائرة الاثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، وذلك للتأكد من إجراءات الصحة والسلامة العامة المتبعة في المواقع السياحية والمنشآت كالفنادق والمطاعم السياحية والمقاهي.









وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال الكوادر العاملة في المواقع، تعمل على تعقيم المواقع السياحية الأثرية ومراكز الزوار والمتاحف وغرف بيع التذاكر، بشكل مستمر، وجرى تزويد جميع المواقع والأماكن الأثرية بمواد التعقيم اللازمة، ونشرات وملصقات توعوية وإرشادية للحماية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.









ولفت حجازين إلى أنه تم توزيع الكمامات والقفازات على الموظفين العاملين في مراكز الزوار والمواقع الأثرية، ويجري قياس درجات الحرارة لكل العاملين يوميا، وكذلك قياس الحرارة لكافة الزائرين، بالإضافة للتأكد من الالتزام التام بكافة الضوابط الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار ومنها التباعد الاجتماعي للزائرين وارتداء الكمامات.









وأكد، أن الوزارة مستمرة في تسيير رحلات برنامج أردننا جنة " أردننا بخير" خلال فترة عطلة عيد الإضحى، حيث يؤمن البرنامج رحلات سياحية داخلية الى جميع المناطق السياحية والأثرية في كافة محافظات المملكة، وبأسعار تتناسب وموازنة العائلة الأردنية.









وأوضح حجازين، أن البرنامج يؤمن نقلاً مجانيا ودعماً لكلف الطعام والشراب والإقامة بنسبة 40 بالمئة للمواطن الأردني، و20 بالمئة للعرب، ومجانية المواصلات للأجنبي في وجهات سياحية مميزة.









وأشار إلى أنه جرى في الموسم الثاني لبرنامج "أردننا جنة" إشراك المكاتب السياحية وشركات الطيران المحلية وجمعية الإدلاء السياحيين وجمعية النقل السياحي والمطاعم السياحية، لتكون هذه المرة في شراكة حقيقة مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.





ولفت حجازين إلى أن البرنامج يتميز بتنوّع الوجهات السياحية، لتشمل رحلات السياحة الثقافية والدينية، بالإضافة لشمول جميع أنماط السياحة التي تتوفر في مختلف المناطق السياحية والأثرية في المملكة.









وبين، أن البرنامج يوفر خدمات الحجز، والدفع الإلكتروني من خلال تطبيق أردننا جنة Jannah.jo، للهواتف الذكية، وجرى تخصيص رقم للاستفسارات 065008877 – 91040، لاستقبال الملاحظات والاستفسارات، وتهيئة ومعالجة مستوى الخدمات في المرافق لتكون في خدمة المشتركين.