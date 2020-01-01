الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفى مجلس النادي، الدخول في أي مفاوضات مع اللاعب أو ناديه، خاصةً أن فايلر لم يطلب استقدامه إلى ملعب التتش بالموسم المقبل.

وأوضح النادي، أن اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء، خاصةً في ظل امتلاك المارد الأحمر 5 لاعبين في مركزه، هم: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وكريم نيدفيد، بجانب أكرم توفيق لاعب الفريق المعار إلى الجونة، والذي ينتظر عودته في الموسم المقبل.

ويعد دونجا واحد من أفضل لاعب خط الوسط بالوقت الحالي ويقدم مستويات مميزة مع بيراميدز، وانضم مؤخرًا لصفوف المنتخب الوطني.

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