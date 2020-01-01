نيمار: باريس سان جيرمان تنتظره مباريات مصيرية

شدد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على أن فريقه تنتظره مباريات مهمة للغاية في الفترة المقبلة وأن ثقة الفريق ووحدته تنعكس على آداؤه.





وقال نيمار في تصريحات صحفية:"أمامنا أربع نهائيات، لقد فزنا بكأس فرنسا ولدينا مباراة في كأس الرابطة مع تبقي 3 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا".





وأضاف:"كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا، هذه هي حالتنا العقلية، نصعد دائمًا إلى أرضية الملعب من أجل تحقيق الفوز".





واختتم نيمار تصريحاته قائلاً:"من المنطقي أن ثقة الفريق ووحدته تنعكس على آدائي الفردي لذلك أنا راضٍ أكثر، إنه مجموع كل ذلك، آداء كل فرد وقوة الفريق الذي سيقودنا إلى الفوز بالألقاب".







