أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لتعظيم التعويض عن الطائرة التي أسقتطها إيران

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ستبذل سلطات أوكرانيا قصارى جهدها لتعظيم التعويض عن طائرة أوكرانية أسقطتها إيران في 8 يناير الماضي، لكن المحادثات مع طهران، التي بدأت، اليوم الخميس، لن تكون سهلة، حسبما أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا.

وقال "كوليبا"، في بيان، نشرته الوزارة بعد أن التقى الوفدان في كييف: "سنحقق العدالة مهما كلف الوقت والجهد"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فبراير، إن أوكرانيا غير راضية عن حجم التعويضات التي عرضتها إيران على عائلات الأوكرانيين الذين قُتلوا في الحادث.

بدأ فريق دولي بفحص مسجلات رحلة الصندوق الأسود من الطائرة.

وقال دبلوماسي أوكراني بارز الأسبوع الماضي، إن نسخة من الصناديق السوداء أظهرت أنه كان هناك تدخل غير قانوني في الطائرة.

وتقول القوات الإيرانية إنها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بوينج 737 بعد أن اعتقدت أنها صاروخ في وقت تصاعدت فيه التوترات مع الولايات المتحدة. وقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصًا - من بينهم 57 كنديًا -.

أخبار تهمك

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

منذ ساعتين

مانشستر سيتي يقترب من خطف هدف ريال مدريد

منذ ساعة

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

منذ 35 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل عودته من جديد

منذ 38 دقيقة

ريفالدو يهاجم إدارة برشلونة بسبب ميلو.. ويوجه نصيحة إلى كوتينيو

منذ ساعة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان صادم من فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي فرصة أخيرة للمنبوذ

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد العروض الثلاثة..الأهلي يحسم مصير محمد محمود

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:33 م

عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

12:34 م

ريفالدو يهاجم إدارة برشلونة بسبب ميلو.. ويوجه نصيحة إلى كوتينيو

04:03 م

تصريح جديد من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

03:07 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»