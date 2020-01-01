شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:49 م
محمد مشالي
محمد مشالي
رامي بشاي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إطلاق اسم الدكتور الراحل محمد مشالي على المسجد الجديد الذي يتم بناءه في مقر القلعة البيضاء.

ونشر منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من صور المسجد بالداخل والخارج وكتب :" مسجد الدكتور محمد مشالي طبيب الرحمة والانسانية".

كان مجلس الزمالك قد نعى مشالى الذي اشتهر بـ "طبيب الغلابة"، بعد وفاته،  وقد حصل مشالي على تقدير من مجلس إدارة النادي وتم منحه العضوية الشرفية نظرا لانتمائه وعشقه للقلعه البيضاء.

شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل
شاهد - مرتضي منصور ينشر صور مسجد «طبيب الغلابة» الراحل

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مرتضي منصور محمد مشالى طبيب الغلابه الدكتور مشالى

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