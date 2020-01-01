البورصة الأمريكية تتراجع فى مستهل التعاملات اليوم الخميس

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات أمريكية كشفت عن انكماش أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة قياسية 32.9 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي، ورغم أن هذا الانكماش غير مسبوق لكنه جاء دون المتوقع.





كما أظهرت بيانات اقتصادية أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية بلغت 1.434 مليون طلب في الأسبوع الماضي بما يتماشى تقريباً مع توقعات المحللين.





وعلى صعيد آخر، تأثرت البورصة الأمريكية سلباً من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قبل الإفصاح عن نتائج أعمال آبل وأمازون وألفابت وفيسبوك - تبلغ قيمتهم السوقية حوالي 5 تريليونات دولار - بعد انتهاء جلسة اليوم.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 1.2 بالمائة أو ما يوازي 315 نقطة ليستهل التعاملات عند مستوى 26224.6 نقطة.





كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز " بنحو 1 بالمائة إلى 3225.7 نقطة، فيما تراجع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 10461.2 نقطة.





وخلال نفس التوقيت، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند 1.1796 دولار.