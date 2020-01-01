نور اللبنانية تهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
هنأت الفنانة نور اللبنانية، متابعيها بعيد الأضحى المبارك من خلال مشاركتها مقطع فيديو لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نور، على الفيديو، الذي ظهرت من خلاله وهي بالجنينة، قائله: "Wishing you all Eid Adha Mubarak"، وإنهالت التعليقات على الصورة، منها: "وانتي طيبه يا اجمل نور، هلاا بالحلوة وانتي بخير".


يذكر أن آخر أعمال نور اللبنانية مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.


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