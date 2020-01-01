رامي صبري يطرح أغنية "خطيرة"

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة "خطيرة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي.


وتعد الأغنية من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، توزيع جلال الحمداوي، ومن المقرر طرحها في ال30 من شهر يوليو الجاري.


وحقق رامي صبري مؤخرًا نجاحًا ساحقًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.


يذكر أنها لم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها  تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم، وأغنيه الأخيرة "فرص تانية".

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