عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

أعلن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، بدء الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" والتى بدأت بالانتشار في جميع أنحاء أوروبا.





وحسب قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال هانكوك: "يمكننا أن نرى للأسف موجة ثانية من فيروس كورونا، التي بدأت تنتشر في جميع أنحاء أوروبا".





وتابع هانكوك: "يوجد العديد من الدول الأوروبية التي بدأت تشهد ارتفاعا في الإصابات مجددا، وعلينا أن نفعل كل ما نستطيع لمنعها من الوصول إلينا والتعامل معها".



