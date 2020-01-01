عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:33 م
أرشيفية
أرشيفية
أعلن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، بدء الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" والتى بدأت بالانتشار في جميع أنحاء أوروبا.

وحسب قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال هانكوك: "يمكننا أن نرى للأسف موجة ثانية من فيروس كورونا، التي بدأت تنتشر في جميع أنحاء أوروبا".

وتابع هانكوك: "يوجد العديد من الدول الأوروبية التي بدأت تشهد ارتفاعا في الإصابات مجددا، وعلينا أن نفعل كل ما نستطيع لمنعها من الوصول إلينا والتعامل معها".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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