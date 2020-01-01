"جونسون": لا يمكننا خداع أنفسنا بأن الوباء قد انتهى

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن فيروس كورونا المستجد يخضع الآن إلى حد ما من السيطرة في المملكة المتحدة، ولكن عودة ظهور الفيروس في بعض الدول الأوروبية أوضحت أن الوباء لم ينته بعد.

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن فيروس كورونا المستجد يخضع الآن إلى حد ما من السيطرة في المملكة المتحدة، ولكن عودة ظهور الفيروس في بعض الدول الأوروبية أوضحت أن الوباء لم ينته بعد.

وقال "جونسون"، اليوم الخميس: "حقق هذا البلد نجاحًا هائلاً الآن في تقليل أعداد تلك الوفيات المأساوية، وقد حصلنا عليها في الوقت الحالي تحت قدر من السيطرة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "جونسون"، اليوم الخميس: "حقق هذا البلد نجاحًا هائلاً الآن في تقليل أعداد تلك الوفيات المأساوية، وقد حصلنا عليها في الوقت الحالي تحت قدر من السيطرة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".