الحكومة: إزالة فورية لأي حالة تعدي على الأراضي في مهدها خلال أيام العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:30 م
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا، اليوم الخميس، أكدت فيه أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات لمهندسي حماية الأراضي، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الأضحى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، وقبل تفاقمها.

وحذرت الوزارة، من التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال أيام العيد، وشدد الوزير على أهمية التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة للابلاغ عن حالات التعدي وإزالتها في مهدها.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة تحرير محاضر للمخالفين وإزالتها بالتعاون مع الوزارات المهنية وتنفيذ القانون، في إطار خطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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