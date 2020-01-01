عاجل.. السيسي يهنئ العاهل الأردني بعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأعرب العاهل الأردني عن امتنانه للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر التوفيق والازدهار.

شاهد.. أولى رحلات القطارات الروسية الجديدة بالقاهرة

انطلقت اليوم، أولى رحلات القطارات الروسية الجديدة بخطوط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس و"القاهرة - أسيوط" و"القاهرة - سوهاج".

جاء ذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى، كما تم تطبق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر هذه القطارات اليوم بنسبة 150% مقارنة بالقطارات الحالية المماثلة فى الدرجة.

وكشفت الهيئة القومية للقطارات  عن مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات الذهاب،  بحيث يقوم قطار روسى بخط "القاهرة - الإسكندرية" من محطة القاهرة الساعة 8.10 صباحا ليصل الإسكندرية 11.05 صباحا، وقطارين بخط الصعيد أحدهما يقوم من محطة القاهرة 6 صباحا متجها إلى سوهاج ليصلها 12.20 مساء والآخر يقوم 8.15 صباحا متجها إلى أسيوط ليصلها 12.39 ظهرا.

كما حددت مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات العودة بحيث يقوم قطار 1007 خط " سوهاج - القاهرة " من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل القاهرة 12:00 صباحا، وقطار 1005 خط " اسيوط - القاهرة " يتحرك من محطة اسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساءا، وقطار 1030 خط " الاسكندريه - القاهرة " يتحرك من محطة الاسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساءا.

وبدأت وزارة النقل، اليوم الخميس، في تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار القطارات، والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس الأربعاء، إنه بدءا من اليوم الخميس، سيتم رفع أسعار تذاكر عدد 38 قطارًا من اجمالي عدد 900 قطار عاملين على كافة خطوط السكك الحديد.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن هذه القطارات يتم رفع قيمة تذكرتها لكونها قطارات جديدة بالكامل، موضحا أن اسعار القطارات الأخرى العاملة ستظل كما هي للجمهور.

وأكد وزير النقل، أنه تم رفع سعر التذكرة بقيمة 25 جنيهًا للقطارات الجديدة، أما القطارات القديمة فسيتم تشغيلها بنفس الأسعار الحالية.

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