أسعار الذهب المحلي تعاود الارتفاع خلال تعاملات "وقفة عرفات" اليوم الخميس

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:31 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
أسعار الذهب

عاودت أسعار الذهب المحلي الارتفاع بالمحلات وسوق الصاغة فى بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس المتزامن مع يوم وقفة عرفات، لتستمر حالة التذبذب التصاعدى التى سبق وتوقعت بوابة الفجر حدوثه ليظل فى اتجاه تحقيق جرام الذهب عيار 21 سعر الألف جنيه مع نهاية العام الجاري وبالفعل حقق عيار 24 ذلك السعر وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب لحظة بلحظة:

أسعار الذهب في مصر

وسبق أن تراجعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات الصباحية بنحو جنيهين للجرام الواحد ليصبح سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 873 جنيهًا مقابل 875 جنيهًا، أمس، ليعاود الارتفاع في بداية التعاملات المسائية ويسجل سعر 876 جنيه.


أسعار الذهب الأن

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1001.25 جنيهًا .

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 876 جنيهًا .

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 750.75 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب 7008 جنيهًا .


أسعار الذهب عالميًا :


تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بدعم الاقتصاد الذي عصف به فيروس كورونا مما دعم الإقبال على المخاطرة، فيما يقول محللون إن المعدن الأصفر يواجه مقاومة في الأمد القصير لاختراق المستوى النفسي البالغ ألفي دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1957.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1950.60 دولار.

وقفزت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن تعهد المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر في الوقت الذي يثبط فيه الارتفاع السريع للإصابات بفيروس كورونا الآمال في انتعاش اقتصادي.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر عائدا.

وحد من تقدم الذهب ارتفاع الأسهم الآسيوية التي اقتدت بصعود وول ستريت.

ويشير محللون إلى أن  أسعار الذهب ارتفعت ما يزيد عن 28 بالمئة منذ بداية العام ويلقى الدعم بشكل جيد من انخفاض الدولار، وتفاقم الجائحة واحتمال تقديم المزيد من التحفيز .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.1 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 921.76 دولار وتراجع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2122.44 دولار .


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