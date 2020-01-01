قرارات جديدة لمحافظ الدقهلية بشأن تطوير ميدان الشيخ حسنين (صور)

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم سير الأعمال الجارية في إعادة انشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة، واعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المحافظة.





وأعلن محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من انشاء "صينية "الميدان بعد توفير مساحات كبيرة كانت مهدرة داخل الصينية القديمة لتوسعة محيط الميدان وخلق أماكن انتظار للسيارات.





وطلب محافظ الدقهلية، من الشركة المنفذة لأعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الميدان بالبدء الفوري في انشاء "باركنج" بمحيط الميدان بعرض 15 متر واقامة حاجز "بلدورات"للفصل بينه وبين مسار حركة السيارات بالميدان لمنع اعاقة السير مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال بالميدان لافتتاحه قريبا.





وأوضح مختار أن تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة يهدف إلى توسعة الطرق حول الميدان وزيادة مساحة الشارع بما يخفف من تكدس السيارات والاختناق المروري بالميدان والشوارع المحيطة في إطار خطة لتطوير الميادين بمراكز ومدن المحافظة.





رافق محافظ الدقهلية خلال جولته الميدانية العميد ممدوح الحصي مدير الإدارة العامة للمرور والمهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق والمحاسب سعد بغدادي رئيس حي غرب المنصورة.





في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وبناء الإنسان وتلبية احتياجات وطموحات المواطنين والتيسير عليهم.





وعلي صعيد اخر، شن الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة الدقهلية، جولة للتأكد من جاهزية المجازر لاستقبال الاضاحى بعيد الأضحى المبارك.





تأتي الجولة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف المتابعة الفعلية للمجازر والوقوف على مدي جاهزيتها لاستقبال تزايد أعداد الأضاحي.





وتم المرور على مجزر المنصورة الجديد، بميت الكرما فى حضور عدد من مسئولى الجمعيات الخيرية والتي من شأنها سوف تقوم بذبح عدد كبير من الاضاحى ومعاينة الموقع المؤقت للذبح والطاقة الاستيعابية لاقصى عدد ممكن.





واستقر الأمر، إلى قيام كلا من جمعيتي رسالة والأورمان بالذبح فى جزء من عنابر المجزر المؤقت خلال ايّام العيد بالاضافة الي قيام جمعية مؤسسة مصر الخير بالذبح فى مجازر بلقاس ودكرنس وتمى الأمديد.