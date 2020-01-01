المترو: الدفع بقطارات إضافية لامتصاص أي تكدسات خلال العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:12 م
ارشيفية
ارشيفية
رقية جمال
كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عن استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، الخط الأول المرج حلوان، والخط الثاني شبرا الخيمة- المنيب، والخط الثالث لعتبة-عدلي منصور، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بعمل أكمنة ثابتة داخل المحطات، وأكمنة سرية داخل القطارات، وأكمنة سرية بجميع المحطات خلال عيد الأضحى.

وتابع المتحدث باسم مترو الأنفاق، أنه ممنوع تمامًا ركوب أي مواطن للمترو دون ارتداء الكمامة، منوهًا بأنه تم توفير مكان لبيع الكمامات بأسعار مخفضة، مع نشر فرق الطوارئ والصيانة بجميع المحطات لإصلاح أي عطل، مع التنسيق مع الإسعاف للانتشار بجميع المحطات على الخطوط الثلاثة لاستقبال أي حالة طارئة، مع استمرار تعقيم المحطات والقطارات وشبابيك صرف التذاكر والمصاعد والسلالم المتحركة وجميع الأماكن التلامسية، مع وضع تنويهات إعلامية بالمحطات الداخلية للتوعية بضرورة استخدام الكمامة والتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد، أن جميع الخطوط تعمل بكامل طاقتها وبصورة منتظمة، ولا يوجد أي تكدس بالمحطات حتى الآن، وحال وجود أي تكدس يتم الدفع بقطار إضافي لامتصاص أي زحام.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفتاوى التي خرجت من دار الإفتاء بشأن ذبح الأضاحي خلال الساعات الأخيرة:

- يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ، فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.

- إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرقات والشوارع فعل مذموم وجريمة كبيرة؛ لأن فيه إيذاء للناس، وإثارة لاشمئزازهم، وأخلاق الإسلام إماطة الأذى عن طريق الناس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة" رواه مسلم.

- لا يجوز أن نترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب في إيذاء الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه.

- لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.

- ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.

- وقت الذبح الشرعي للأضحية يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد، فيمكن المضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة، وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة، ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.

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