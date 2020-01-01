"الصحة" تهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:12 م
ارشيفية
ارشيفية
منى صموئيل
هنأت وزارة الصحة والسكان، جموع الشعب المصري بحلول عيد الأضحي المبارك، أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقالت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في يوم عرفات، نسأل الله أن يرحم من فقدناهم من الفريق الطبي الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حمايتنا من فيروس كورونا،  وأن يحمي أبطالنا الذين مازالوا يحاربون هذه الجائحة لتصبح مصر آمنة دائمًا".

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة وعيد الاضحي وزارة الصحة مصر فيروس كورونا الصحة المصرية

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يقترب من خطف هدف ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 8 ساعات

علماء أمريكيون يكشفون سر فقدان حاسة الشم لدى مصابي كورونا

منذ 36 دقيقة

فرمان صادم من فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

ريفالدو يهاجم إدارة برشلونة بسبب ميلو.. ويوجه نصيحة إلى كوتينيو

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يعطي فرصة أخيرة للمنبوذ

منذ أقل من ساعة

إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

منذ 19 دقيقة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد العروض الثلاثة..الأهلي يحسم مصير محمد محمود

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)

تواصل فعاليات مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالدقهلية (صور)

تعافي 7 حالات من كورونا بمستشفى الحميات ببني سويف (صور)

تواصل فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بالمنيا (صور)

لأول مرة.. محافظتان تسجلان "صفر" إصابات كورونا خلال 24 ساعة

تعافي 6 حالات وخروجهم من مستشفى أبو تيج للعزل بأسيوط (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:03 م

ريفالدو يهاجم إدارة برشلونة بسبب ميلو.. ويوجه نصيحة إلى كوتينيو

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

12:34 م

تصريح جديد من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

03:07 م

فايلر يعطي فرصة أخيرة للمنبوذ

04:01 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»