فايلر يعطي فرصة أخيرة للمنبوذ

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح فرصة جديدة لوليد أزارو لاعب الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويلعب أزارو معارًا في صفوف فريق الاتفاق السعودي، لمدة ستة أشهر منذ شهر يناير الماضي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن فايلر وافق على منح فرصة جديدة لوليد أزارو، بعد العرض عليه من قبل لجنة التخطيط.

جاء قرار فايلر بعودة وليد أزارو، بعد ضغوط مكثفة من جانب لجنة التخطيط بالفريق الأحمر، وأيضًا فى ظل رغبة اللاعب فى العودة من جديد.

ترتيب الدوري المصري قبل عودته:

1- الأهلي ٤٩ نقطة
2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة
3- بيراميدز ٣٢ نقطة
4- الزمالك 31 نقطة
5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة
6- سموحة ٢٥ نقطة
7- انبي ٢٥ نقطة
8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة
9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة
10- المصري ٢٠ نقطة
11- الجونة ٢٠ نقطة
12- حرس الحدود ١٩ نقطة
13- أسوان ١٨ نقطة
14- طلائع الجيش ١٧ نقطة
15- طنطا ١٦ نقاط
16- وادي دجلة ١٥ نقاط
17- مصر المقاصة ١٤ نقطة
18- نادي مصر ١١ نقطة

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