الجيش التركي يقصف قرية بريف الحسكة بسوريا

قصفت قوات الجيش التركي والفصائل الموالية له، قرية الطويلة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، حسبما ذكرت صحيفة الوطن السورية.

وأكدت مصادر أهلية، أن القرية الواقعة بمحاذاة الطريق الدولي M4 تعرضت للقصف بالمدفعية الثقيلة بشكل مكثف.

وقالت المصادر السورية، إن "جيش الاحتلال التركي ومرتزقته" استهدفوا القرية انطلاقا من قرية العريشة الواقعة تحت سيطرتهم جنوب غرب قرية الطويلة.

من جهة أخرى، ذكر ناشطون سوريون أن قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها المنتشرة ضمن مناطق "نبع السلام"، استهدف مناطق تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والقوات الحكومية غربي تل تمر.

وأضاف الناشطون، أنه عقب ذلك استهدفت قوات الجيش السوري بالرشاشات الثقيلة والقذائف مواقع الفصائل الموالية لأنقرة، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ويذكر أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 21 مقاتلًا، من أفراد الجيش السوري وتدمير مدفعين وقاذفتين للصواريخ في قصف تركي بعد مقتل جنديين تركيين في إدلب.

ودخل وقف إطلاق النار الذي وقعته روسيا مع تركيا، بشأن منطقة إدلب السورية، حيز التنفيذ.