خسائر في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه بعد توقف "الحج"

حققت أسعار الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس 30-7-2020، استقرار بجميع البنوك في الوقت الذي كانت تشهد فيه ارتفاعات في مثل تلك الأيام مقابل الجنيه مع ارتفاع الطلب عليه بسبب سفر كثير من المصريين لأداء مناسك الحج.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في موسم الحج هذا العام مستويات 4.24 جنيه للشراء 4.27 جنيه للبيع، متراجعا عن موسم الحج من العام الماضي بقيمة 16 قرشا في المتوسط، والذي سجل وقتها 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أن موسم الحج هذا العام سيتم قصره على المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات، ولن يسم بأن يؤديه مواطن من خارج المملكة بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية التي تمنع انتشار فيروس كورونا.