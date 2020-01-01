البورصة تربح 9 مليار جنيه بنهاية أخر أسبوع في شهر يوليو









أنهت البورصة المصرية تعاملات أخر أسبوع في شهر يوليو، وهو الأسبوع السابق لعيد الأضحي المبارك، علي صعود جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب وميلهم نحو الشراء وخاصة بأخر جلستين في هذا الأسبوع .









وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 9 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 585.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5% عن الأسبوع الماضى.





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة ، عن ارتفاع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 10599.46 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أخر أسبوع قبل إجازة عيد الأضحى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1535.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.84% مغلقًا عند مستوى 2352.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.04% مغلقًا عند مستوى 12431.72 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 709.70 نقطة.









وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة أن تعاملات المصريين قد سجلت نسبة 75.1%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ ا لأجانب على نسبة 17.7%و العرب على 7.1%و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 344 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 27.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



و الجدير بالذكر ، أن تعاملات المصريين مثلت 70.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 22.8 %و سجل العرب 7 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 10.575.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1.948.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





وأسفرت نتائج التقرير ، عن تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.572 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.619 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





واستحوذت الأسهم على 70.55% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 29.45%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.



