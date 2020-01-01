عاجل - فايلر يتخذ قرارًا جديدًا.. تعرف عليه

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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم خوض أي مباريات ودية قبل استئناف الدوري العام.



وعقد المدرب السويسري جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وطالبه بعدم الاتفاق على أي مباريات ودية والاكتفاء بأخر وديتين خاضهم الفريق، خوفًا من تعرض اللاعبين للإصابات.



ويفضل فايلر، إقامة "تراي ماتش" بين اللاعبين على أرضية التتش، بدلًا من إقامة مباراة ودية تزيد الضغط على اللاعبين مع إحتمالية التعرض للإصابات نتيجة الالتحامات القوية.



وكان الأهلي، خاض مباراتين وديتين أمام كل من سموحة، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، فيما حقق الفوز على الجونة بالوظيفة الثانية بخماسية مقابل هدفين.



ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، يوم 6 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ومواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.