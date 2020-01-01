حصاد البورصة المصرية .. 117 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل في شهر يوليو







كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن قيم التداول لبورصة النيل قد وصل الي 117 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 73.8 مليون ورقة منفذة على 3279 عملية خلال الأسبوع المنتهى. كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن قيم التداول لبورصة النيل قد وصل الي 117 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 73.8 مليون ورقة منفذة على 3279 عملية خلال الأسبوع المنتهى.









وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 15.47% خلال يوليو ليصل إلى مستوى 686.07 نقطة ، واستحوذت الأسهم على 12.79% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 87.21%.







وتم توزيع إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة المصرية كالاتي :

1- قيم التداول بالمؤشر الرئيسى للبورصة سجل 13.038 مليار جنيه بحجم تداول 3.670 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 311.7 ألف عملية

2- قيم التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.278 مليار جنيه، بحجم تداول 1.222 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 155.2 ألف عملية

3- قيم التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.317 مليار جنيه بحجم تداول 4.892 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 466.9 ألف عملية.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 10599.46 نقطة خلال جلسات شهر يوليو المنتهي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.81% ليغلق عند مستوى 1535.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.76% مغلقًا عند مستوى 2352.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.11% مغلقًا عند مستوى 12431.72 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.27% ليغلق عند مستوى 709.70 نقطة



