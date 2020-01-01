تصريح جديد من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:07 م
ترامب
ترامب
وكالات

لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الأمريكية بسبب أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم في وقت سابق، موقع "تويتر" بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بعد وضع الموقع علامة زرقاء على تغريدة لترامب بوصفها مضللة، في أول سابقة مع رئيس دولة، بحسب "روسيا اليوم".

 

وحث موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من أن "ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ودحضها مدققون".

 

وجاء في مقالة وجه بها "تويتر" متابعيه، أن "ترامب يدلي بادعاء لا أساس له، بأن الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين".

 

وزعم الرئيس الأمريكي، في تغريدات له، أن "الاقتراع بالبريد سينطوي على احتيال إلى حد بعيد، وسيؤدي إلى انتخابات مزورة".

 

ويذكر أن براد بارسكال مدير حملة الرئيس دونالد ترامب، قام بالرد على قرار شركة سناب بعدم الترويج لحساب الرئيس الأمريكي على منصة سناب شات، قائلا في بيان له، أن الشركة تروج ما أسماه "مقاطع فيديو الشغب اليساري المتطرف"، وأن الشركة ومديرها التنفيذي "الراديكالي" يحاولون "تزوير" الانتخابات الرئاسية.

 

وقال بارسكال في البيان: "يحاول تطبيق سناب شات - Snapchat تزوير انتخابات 2020، والترويج لجو بايدن وقمع الرئيس ترامب" بشكل غير قانوني.

 

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