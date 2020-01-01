الحكومة: الانتهاء من بيع 18 فدان بالعاصمة الأدارية الجديدة

نفت الحكومة المصرية ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع سعر بيع الأراضي في العاصمة الإدارية بنسبة 25% .

أن أسعار بيع الأراضي في العاصمة الأدارية الجديدة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من بيع 18 ألف فدان حتى الآن، مع الاستمرار في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة

واشارت الحكومة خلال تقرير لتوضيح الحقائق إلى أنه تم الانتهاء من بيع 18 ألف فدان حتى الآن، والاستمرار في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة.