هذا ما ينتظر المصريون بعد عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:56 م
طلاب
طلاب
ياسمين مبروك
ينتظر الشعب المصري، استكمال مناقشة عدد من القرارات المهمة، عقب عيد الأضحى المبارك، كصلاة الجمعة في المساجد، مواصلة مفاوضات سد النهضة جراء إعادة عمل مؤسسات الدولة.

ويرصد "الفجر"، أبرز الأحداث والقرارات الهامة التي ينتظرها الشعب المصري عقب عيد الأضحى المبارك.

نتيجة الثانوية العامة 

عقب عودة مؤسسات الدولة للعمل، ينتظر الشعب المصري، نتيجة الثانوية العامة، حيث استقرت وزارة التربية والتعليم على ظهور وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد عيد الأضحى.

وكان الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بالوزارة، أعلن أن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2020 لن تقل عن ٧٨% وذلك لأن المؤشرات العامة لنتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة، وستكون أعلى من العام الماضي.

صلاة الجمعة

كما ينتظر قرار من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر في عودة صلاة الجمعة في المساجد، حيث تضع وزارة الأوقاف الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية وتعرضها على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

سد النهضة 

وضمن الأحداث الهامة التي ينتظرها المصريون، بعد عيد الأضحى، عودة مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، حيث تستأنف مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي اجتماعات الجولة الثانية للمفاوضات بشأن سد النهضة في 3 أغسطس المقبل.

فتح الحدائق والمنتزهات 

وتعيد الحكومة النظر في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.

المقاهي والمطاعم 

كما تنظر الحكومة، إعادة النظر في مد استقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية في الساعة 10 مساء.

إعادة افتتاح حديقة الحيوان

ومن المقرر، السماح بإعادة افتتاح حديقة الحيوان بعد العيد، وذلك بطباعة 50% من التذاكر"، حيث أن حديقة الحيوانات كانت تطبع 6 آلاف تذكرة يوميا، لذا سيتم طباعة 3 آلاف تذكرة فقط.

كما تبحث زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي.

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