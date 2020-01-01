مياه الدقهلية تواصل شن حملات التوعية للمواطنين



كما تم التنسيق مع المنطقة الأزهرية بالدقهلية؛ للمشاركة بالحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي علي صفحات المنطقة الأزهرية، والمعاهد بمحافظة الدقهلية؛ حيث يتم نشر رسائل التوعية الخاصة بالحملة بطريقة إلكترونية.



وقد حرصت الشركة على توزيع ملصقات التوعية لنشرها في المساجد والمعاهد، والمديريات، والتي تتضمن رقم الخط الساخن 125 للرد على كافة استفسارات وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى المطبوعات وكتيبات التلوين التي تحتوي على رسائل التوعية، كما قدمت الشركة عدد من الهدايا العينية لتوزيعها على المواطنين.



وعلى صعيد آخر شنت قيادات مديرية التموين في محافظة الدقهلية حملات مكبرة استهدفت مركزي ميت غمر وأجا، وتمكنت من ضبط ٢٤٠ كيلو لحوم فاسدة.



وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلف بشن حملات مستمرة، لمحاربة الفساد، وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية برئاسة محمد علي عبد الفتاح رئيس كبير مفتشى مديرية التموين بالاشتراك مع الدكتور سيد الحسنين والدكتور سامح فتوح والدكتور أشرف الفونس، تحت إشراف السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، واستهدفت الحملة مركز ومدينة ميت غمر.



شنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية حملات توعيو للمواطنين بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف والصحة.تأتي الحملات في اطار حملة التوعية التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بمناسبة عيد الاضحى؛ فقد تم التنسيق مع المنطقة الأزهرية بالدقهلية، ومديرية الأوقاف، ومديرية الصحة، وذلك لتوعية المواطنين بكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وترشيد استهلاك مياه الشرب، من خلال عدة أنشطة، للوصول لمختلف فئات المجتمع.وتم التنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية؛ لبث رسائل الحفاظ علي الصحة العامة من خلال التعامل السليم مع مخلفات الاضاحي، حيث يتم عقد ندوات التثقيف الصحي من خلال تقنية الفيديو كونفرانس؛ لنشر رسائل التوعية الخاصة بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، بالإضافة للتأكيد من خلال تلك الندوات على عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وسلامة شبكات الصرف الصحي.كما تم التنسيق مع مديرية الأوقاف بالدقهلية؛ لبث الرسائل الدينية النابعة من الهدي النبوي؛ للتأكيد علي قيم الحفاظ علي مياه الشرب، بالإضافة للتأكيد على عدم جعل الأضحية من مسببات الضرر للمواطنين عند إلقاء مخلفاتها ببيارات الصرف الصحي، والتي تسبب في الانسدادات والطفوحات.