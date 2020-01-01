سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:46 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بسقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

 

وعقد  البرلمان التونسي، صباح اليوم، جلسة للتصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس، راشد الغنوشي، وسط احتجاج من بعض النواب على إجراءات تنظيمية.

 

وقامت لجنة الفرز، بعرض لائحة النواب الذين حضروا إلى البرلمان لأجل المشاركة في التصويت الحاسم على مصير الغنوشي.

 

ووفقَا لقناة سكاي نيوز عربية، اشتكى بعض النواب، تعرضهم للتضييق، قائلين إن الإكثار من نقاط النظام في جلسة اليوم يسعى إلى تضييع الوقت المخصص للتصويت وهو لا يزيد عن ساعتين.

 

وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، قالت إن النواب يسعون إلى سحب الثقة من الغنوشي لأنه يشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد.

 

وذكر أن سحب الثقة من الغنوشي، يحتاج الحصول على 109 من الأصوات، وهذا النصاب سيكون مكتملا في جلسة اليوم، بحسب موسي.

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