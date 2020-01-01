مانشستر سيتي يقترب من خطف هدف ريال مدريد

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من إتمام اتفاقه مع فالنسيا الإسباني على التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب فيران توريس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الناديين اقتربا من التوصل لاتفاق على حوالي 21 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافآت.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن ذلك يأتي في ظل رغبة المان سيتي في تعويض رحيل ليروي ساني عن الفريق بعدما انتقل إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن النجم الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا يستطيع اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن توريس شارك خلال الموسم المنصرم في 44 مباراة في كل البطولات مع فالنسيا وسجل خلالهم ستة أهداف وصنع ثمانية أهداف آخرين.

أخبار تهمك

فرمان صادم من فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يعطي فرصة أخيرة للمنبوذ

منذ أقل من ساعة

بعد العروض الثلاثة..الأهلي يحسم مصير محمد محمود

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 18 ساعة

ريفالدو يهاجم إدارة برشلونة بسبب ميلو.. ويوجه نصيحة إلى كوتينيو

منذ أقل من ساعة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

منذ 19 دقيقة

علماء أمريكيون يكشفون سر فقدان حاسة الشم لدى مصابي كورونا

منذ 36 دقيقة

مانشستر سيتي يقترب من خطف هدف ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:03 م

ريفالدو يهاجم إدارة برشلونة بسبب ميلو.. ويوجه نصيحة إلى كوتينيو

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

12:34 م

تصريح جديد من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

03:07 م

فايلر يعطي فرصة أخيرة للمنبوذ

04:01 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»