مانشستر سيتي يقترب من خطف هدف ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من إتمام اتفاقه مع فالنسيا الإسباني على التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب فيران توريس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الناديين اقتربا من التوصل لاتفاق على حوالي 21 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافآت.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن ذلك يأتي في ظل رغبة المان سيتي في تعويض رحيل ليروي ساني عن الفريق بعدما انتقل إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن النجم الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا يستطيع اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن توريس شارك خلال الموسم المنصرم في 44 مباراة في كل البطولات مع فالنسيا وسجل خلالهم ستة أهداف وصنع ثمانية أهداف آخرين.