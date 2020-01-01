استرداد 753 فدان خلال تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات بقنا

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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية بالمحافظة نجحت خلال تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا خلال شهر يوليو الجاري نجحت في إزالة 240 حالة تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بمساحة 753 فدان و1 قيراط و9 أسهم، وازالة 665 حالة تعدي بالمباني بمساحة 142 ألف و599 متر مربع.



وأضاف محافظ قنا ان حملات الإزالة التي تم تنفيذها على كافة أشكال التعديات والمخالفات خلال الفترة من منتصف مارس الماضي وحتي الآن أسفرت عن إزالة 4038 حال تعدى على الرقعة الزراعية بمساحة 201 فدان و22 قيراط و11 سهم، وازالة 1224 حالة بناء مخالف لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بمساحة 196 الف و858 متر مربع، وازالة 1701 حالة تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمساحة 560 ألف و150 متر مربع، وازالة 533 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1294 فدان و7 قراريط.



وأكد الداودي على أن المحافظة ستواصل التصدي بكل شدة لكافة أشكال وصور التعديات، مشددا على رؤساء المدن بعدم التهاون مع أي مخالفات بناء وإزالتها على الفور، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.



وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".