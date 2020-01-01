مواعيد الجولة الأخيرة في بطولة الدوري الإيطالي

اقتربت منافسات بطولة الدوري الإيطالي من الانتهاء في موسم 2019/2020، حيث توج فريق يوفنتوس بلقب الموسم الحالي في الكالتشيو للمرة التاسعة على التوالي.

ويتبقى جولة واحدة على نهاية الدوري الإيطالي، وسوف تُلعب تلك الجولة على يومين 1 و2 اغسطس المقبل، وهبط فريقي سبال وبريشيا إلى الدرجة الثانية، ويتنافس ليتشي مع جنوى على البقاء وسوف يهبط فريق منهما في الجولة الأخيرة.

وتأتي مواعيد الجولة الأخيرة في الكالتشيو كالآتي :-

1 أغسطس :-

بريشيا vs سامبدوريا.. في الساعة 6 مساءً.

يوفنتوس vs روما.. في الساعة 8:45 مساءً.

اتالانتا vs إنتر ميلان.. في الساعة 8:45 مساءً.

ميلان vs كالياري... في الساعة 8:45 مساءً.

نابولي vs لاتسيو.. في الساعة 8:45 مساءً.

2 أغسطس :-

سبال vs فيورنتينا.. في الساعة 6 مساءً.

بولونيا vs تورينو.. في الساعة 8:45 مساءً.

ليتشي vs بارما.. في الساعة 8:45 مساءً.

ساسولو vs أودينيزي.. في الساعة 8:45 مساءً.

جنوى vs هيلاس فيرونا.. في الساعة 8:45 مساءً.