مواعيد الجولة الأخيرة في بطولة الدوري الإيطالي
اقتربت منافسات بطولة الدوري الإيطالي من الانتهاء في موسم 2019/2020، حيث توج فريق يوفنتوس بلقب الموسم الحالي في الكالتشيو للمرة التاسعة على التوالي.
ويتبقى جولة واحدة
على نهاية الدوري الإيطالي، وسوف تُلعب تلك الجولة على يومين 1 و2 اغسطس المقبل، وهبط
فريقي سبال وبريشيا إلى الدرجة الثانية، ويتنافس ليتشي مع جنوى على البقاء وسوف يهبط
فريق منهما في الجولة الأخيرة.
وتأتي مواعيد الجولة
الأخيرة في الكالتشيو كالآتي :-
1 أغسطس :-
بريشيا vs سامبدوريا.. في الساعة 6 مساءً.
يوفنتوس vs روما.. في الساعة 8:45 مساءً.
اتالانتا vs إنتر ميلان.. في الساعة
8:45 مساءً.
ميلان vs كالياري... في الساعة 8:45
مساءً.
نابولي vs لاتسيو.. في الساعة 8:45 مساءً.
2 أغسطس :-
سبال vs فيورنتينا.. في الساعة 6 مساءً.
بولونيا vs تورينو.. في الساعة 8:45 مساءً.
ليتشي vs بارما.. في الساعة 8:45 مساءً.
ساسولو vs أودينيزي.. في الساعة 8:45
مساءً.
جنوى vs هيلاس فيرونا.. في الساعة
8:45 مساءً.