فرمان صادم من فايلر في الأهلي

ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض عودة المغربي وليد أزارو نجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي من أجل التواجد في تدريبات المارد الأحمر عقب نهاية علاقته مع النادي السعودي.

وطالب فايلر مجلس إدارة الأهلي بتأجيل هذه الخطوة لاقتراب نهاية الموسم الحالي لمنع تشتيت اللاعبين الحاليين في صفوف الفريق خصوصًا أن الفريق مقبل على عدد من البطولات المحلية والأفريقية المهمة ويرغب المدير الفني السويسري في التركيز على العناصر التي سيستعين بها فقط.

وجاء طلب فايلر في الوقت الذي تضغط فيه لجنة التخطيط في الأهلي على المدير الفني السويسري لإقناعه بمنح النجم المغربي فرصة جديدة والمشاركة بالقميص الأحمر في الموسم المقبل.