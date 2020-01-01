قيم التداول بالبورصة تتراجع لـ 40 مليار جنيه خلال شهر يوليو .. وخبيرة توضح الأسباب

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:14 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ، تراجع قيم التداولات خلال شهر يوليو حيث وصلت إلى 40 مليار جنيه ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.318 مليار ورقة منفذة على 738 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 52.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.738 مليار ورقة منفذة على 845 ألف عملية خلال الشهر الماضى.

لماذا تراجعت قيم التداولات خلال  شهر يوليو ؟

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أسباب تدني قيم التداول خلال شهر يوليو هو حالة الحيطة والحزر  من قبل المتعاملين وخاصة في الجلسات الأخيره منه بسبب اقتراب اجازة عيد الاضحي المبارك ، حيث سادت حالة  من الهدوء قد يتخللها بعض التحركات في الاسهم الخبرية 

وأضافت الخبيرة أن  من أسباب تراجع التداولات خلال شهر يوليو أيضا هو التوترات الجيوسياسية الخاصة بالمنطقة الليبية ، وأيضاً نتائج اعمال العديد من الشركات المقيدة والتي بدأت تظهر تأثرها الواضح بوباء كورونا العالمي وبارتفاعات بطعم الحيطة والحزر.

وتابعت ، أن تعاملات المصريين والمؤسسات قد مالت نحو الشراء،  فيما مال العرب والاجانب والافراد نحو البيع ويظهر الافراد في جانب البيع بسبب تقفيل مراكز الهامش لاقتراب عيد الضحي المبارك.

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن المؤشرات الرئيسية  قد أغلقت تعاملاتها علي تباين خلال شهر يوليو الجاري، و هبط المؤشر الرئيسي وحيداً بضغط من مبيعات الأجانب والعرب بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 و مؤشر إيجي إكس 100. 


وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه ، ليغلق تعاملات الشهر عند مستوى 585.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8% عن الشهر الماضى 

و تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 10599.46 نقطة خلال جلسات شهر يوليو المنتهي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.81% ليغلق عند مستوى 1535.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.76% مغلقًا عند مستوى 2352.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.11% مغلقًا عند مستوى 12431.72 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.27% ليغلق عند مستوى 709.70 نقطة.

 
وإستحوذت تعاملات المصريين  علي  نسبة  75.3 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ
الأجانب على نسبة 17.9 %و العرب على 6.8 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب
صافي  بيع بقيمة 1.126.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 367.2 مليون جنيه و ذلك
بعد استبعاد الصفقات.


و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 70.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 22.8 %و سجل العرب 7 %و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 10.575.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1.948.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم
المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام

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