قطر تعلن تسجيل 307 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطر، تسجيل 307 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 110460 حالة.

 

وشهدت قطر، اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

 

وكشفت وزارة الصحة القطرية، أنه تم الإبلاغ عن حالتين وفاة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 171 حالة.

 

ورصدت وزارة الصحة القطرية، عدد وفاتين جديدتين ناجمتين فيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي.

 

 كشفت وزارة الصحة العامة القطرية، في وقت سابق، عن تسجيل 394 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابة بالفيروس إلى 108638 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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