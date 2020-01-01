زيمبابوي توافق على دفع 3.5 مليار دولار تعويضا للمزارعين البيض

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
وافقت سلطات زيمبابوي على دفع 3.5 مليار دولار كتعويض للمزارعين البيض الذين صادرت الحكومة أراضيهم لإعادة توطين العائلات السوداء، في خطوة تقترب من حل واحدة من أكثر الخلافات السياسية في عهد الرئيس السابق، روبرت موجابي.

ووفقا لاتفاقية التعويض: "الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي لا تملك المال وستصدر سندات طويلة الأجل وستتواصل مع المانحين الدوليين مع المزارعين لجمع التمويل، كما أوردت وكالة "رويترز".

أظهر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مكاتب البيت الحكومي للرئيس إيمرسون منانجاجوا في هراري، أنه سيتم تعويض المزارعين البيض عن البنية التحتية في المزارع وليس الأرض نفسها، وفقًا للدستور الوطني.

قبل عقدين من الزمان، نفذت حكومة موغابي في بعض الأحيان عمليات إخلاء عنيفة لـ 4500 مزارع أبيض، وأعادت توزيع الأرض على حوالي 300 ألف عائلة سوداء، بحجة أنها تعالج اختلالات الأراضي الاستعمارية.

تفاصيل كم من المال كل مزارع، أو أحفادهم، بالنظر إلى الوقت المنقضي منذ الاستيلاء على المزارع، كان من المحتمل أن تحصل عليها لم تكن واضحة بعد، لكن الحكومة قالت، إنها ستعطي الأولوية للمسنين عند إنشاء المستوطنات.

سيحصل المزارعون على 50 ٪ من التعويض بعد عام والرصيد في غضون خمس سنوات.

ووقع وزير المالية، مثولي نكوبي، ووزير الزراعة بالوكالة، أوبا موتشينغوري كشيري، نيابة عن الحكومة، في حين أن نقابات المزارعين وجمعية أجنبية قامت بتقييمات صاغوا الاتفاق أيضًا.

وقال أندرو باسكو، رئيس اتحاد المزارعين التجاريين الذي يمثل المزارعين البيض: "بصفتنا زيمبابويين، اخترنا حل هذه المشكلة العالقة منذ فترة طويلة".

كانت مصادرة الأراضي واحدة من سياسات موجابي المميزة التي توترت العلاقات مع الغرب. واتهم موجابي، الذي أطيح به في انقلاب عام 2017 وتوفي العام الماضي، الغرب بفرض عقوبات على حكومته كعقاب.

لا يزال البرنامج يقسم الرأي العام في زيمبابوي حيث يراه المعارضون على أنه عملية حزبية تركت البلاد تكافح من أجل إطعام نفسها. لكن مؤيديها يقولون إنها مكنت السود بلا أرض.

وقال الرئيس منانجاجوا، إن إصلاح الأراضي لا يمكن عكسه ولكن دفع التعويضات هو مفتاح إصلاح العلاقات مع الغرب.

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