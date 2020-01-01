محافظ بني سويف يقرر غلق كورنيش النيل وحظر ذبح الأضاحي بالشوارع

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف اليوم الخميس عن قرار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم رقم 999 لسنة 2020 بشأن اجراءات وضوابط الإحتفال بعيد الاضحى المبارك والتي تضمنت "غلق كافة المتنزهات والحدائق والمماشي التي تقع على نهر النيل بدائرة المحافظة خلال أيام العيد" وذلك اعتبارًا من غدا الجمعة وحتى الاثنين القادم كإجراء احترازي لمنع كافة أشكال التجمع المحتملة في مثل هذه المناسبة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف البيان، أن المحافظ وجه رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد التام والتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية بالتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء باستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة العيد، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة، وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس.

وأشار البيان، إلى أن المحافظ أصدر تكليفات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الطب البيطري والبيئة وشرطة المرافق، بمنع وتلافى بعض المظاهر والسلوكيات المخالفة والتي يترتب عليها أضرار بيئية وصحية خلال أيام العيد.

وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء هشام شادي بالمتابعة مع رؤساء المدن والجهات المعنية لتنفيذ تعليمات المحافظ، والمتضمنة:حظر ذبح الأضاحى بالشوارع، مع السماح بفتح كافة المجازر "بالمجان" أمام المواطنين لذبح أضاحيهم والتأكد من سلامة المذبوحات للاستهلاك الآدمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ بني سويف الموطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية، مشددًا على أهمية تلك الإجراءات حفاظا على سلامتهم، والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتحلى بالمسؤولية، بما يضمن استمرار خطة التعايش مع أزمة كورونا والعودة بشكل متدرج ومرحلى للحياة الطبيعية.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

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