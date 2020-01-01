الطريقة الصحيحة لأداء صلاة عيد الأضحى في المنزل

أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية الطريقة الصحيحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل، نتيجة إنتشار وباء كورونا، فلا مانع من أن يؤدي المسلم صلاة عيد الأضحى في المنزل منفردا أو مع اهل بيته، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، على النحو التالي:





وقت صلاة عيد الأضحى

يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الظهر بثلث، وإذا حل وقت الظهر فات الاوان لتأديتها,





صلاة العيد في المنزل

- يستعد المسلم لصلاة عيد الأضحى بالاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيّب.





- يجلس المسلم مع اهل بيته يكبرون الله بصيغة التكبير التي أعلنتها دار الإفتاء وهي "(الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).

- صلاة عيد الأضحى بلا أذان ولا إقامة ولا صلاة سُنّة.





- إذا كان للرجل زوجة وأولادٌ من الذكور والإناث؛ وقف الذُّكورُ خلفه فى صفٍّ، ووقفت الزَّوجة والبنات خلف الذُّكور فى صفٍّ آخر.





- وإذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ وقف الولد عن يمينه، ووقفت زوجتُه خلفَه.





- وإذا صلَّاها الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه.





الطريقة الصحيحة لأداء صلاة عيد الأضحى





الركعة الأولى

صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات ويردد ما يقوله المأمومون.





ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفى الرُّكوع، والرَّفع منه، والسّجود.





الركعة الثانية

ثم يقوم للركعة الثانية ويُكبِّر خمسَ تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى.





ويقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَبُّ أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفى الرُّكوع، والرَّفع منه، والسّجود، ثم يجلس لقراءة التشهد.