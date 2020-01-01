محافظ المنيا يوجه الوحدات المحلية بضبط الأسواق وتحرير 65 مخالفة متنوعة

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، وعدد من الجهات المعنية، وذلك ضبط الأسواق في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

وأوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات السيد وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد أسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، عن تحرير ٦٥ مخالفه متنوعة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير القانونية، كما تم ضبط مخزن ملحق بمحل مستحضرات تجميل غير مرخص وبه كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة الى تحرير ٣ محاضر عدم إعلان أسعار و٣ محاضر عدم حمل شهاده صحيه، وفى مجال الصيدلة فقد تم ضبط مخزن به ادوية غير مصرح تداولها خارج وزارة الصحه، وفيما يخص قطاع الطب البيطرى فقد تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية، وفيما يخص تفتيش الاغذية بالصحه فقد تم تحرير ٣ محاضر بعدم الاحتفاظ بالفواتير بإجمالى ٧٥ كجم جبنه متنوعه وفى مجال البيئه تم تحرير ٥ محاضر طبقا للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ كما تم تحرير ١٦ محضر إشغال طبقًا للقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلها المخالفات إلى النيابة العامة.

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