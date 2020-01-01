محافظ المنيا يوجه الوحدات المحلية بضبط الأسواق وتحرير 65 مخالفة متنوعة

محافظ المنيا يوجه الوحدات المحلية بضبط الأسواق وتحرير 65 مخالفة متنوعة
الخميس 30/يوليه/2020 - 02:14 م
أحمد الخميسي
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، وعدد من الجهات المعنية، وذلك ضبط الأسواق في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
وأوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات السيد وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقد أسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، عن تحرير ٦٥ مخالفه متنوعة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير القانونية، كما تم ضبط مخزن ملحق بمحل مستحضرات تجميل غير مرخص وبه كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة الى تحرير ٣ محاضر عدم إعلان أسعار و٣ محاضر عدم حمل شهاده صحيه، وفى مجال الصيدلة فقد تم ضبط مخزن به ادوية غير مصرح تداولها خارج وزارة الصحه، وفيما يخص قطاع الطب البيطرى فقد تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية، وفيما يخص تفتيش الاغذية بالصحه فقد تم تحرير ٣ محاضر بعدم الاحتفاظ بالفواتير بإجمالى ٧٥ كجم جبنه متنوعه وفى مجال البيئه تم تحرير ٥ محاضر طبقا للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ كما تم تحرير ١٦ محضر إشغال طبقًا للقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلها المخالفات إلى النيابة العامة.
ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
وأوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات السيد وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقد أسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، عن تحرير ٦٥ مخالفه متنوعة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير القانونية، كما تم ضبط مخزن ملحق بمحل مستحضرات تجميل غير مرخص وبه كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة الى تحرير ٣ محاضر عدم إعلان أسعار و٣ محاضر عدم حمل شهاده صحيه، وفى مجال الصيدلة فقد تم ضبط مخزن به ادوية غير مصرح تداولها خارج وزارة الصحه، وفيما يخص قطاع الطب البيطرى فقد تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية، وفيما يخص تفتيش الاغذية بالصحه فقد تم تحرير ٣ محاضر بعدم الاحتفاظ بالفواتير بإجمالى ٧٥ كجم جبنه متنوعه وفى مجال البيئه تم تحرير ٥ محاضر طبقا للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ كما تم تحرير ١٦ محضر إشغال طبقًا للقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلها المخالفات إلى النيابة العامة.
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