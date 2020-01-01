استجواب "بومبيو" في مجلس الشيوخ بشأن التعاملات مع الصين وروسيا

يستجوب المشرعين الأمريكيين، وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الخميس، في مجلس الشيوخ، بشأن التعاملات مع الصين وروسيا، وقرار نقل القوات من ألمانيا وتصدير الأسلحة عندما يقدم كبير الدبلوماسيين في البلاد شهادة علنية نادرة في المجلس.





سوف يشهد "بومبيو" في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ 15 شهرًا، لمناقشة طلب الميزانية السنوية لوزارة الخارجية، كما أوردت وكالة "رويترز".





أصدر الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية تقريرًا هذا الأسبوع انتقد بشدة فترة ولاية "بومبيو" في وزارة الخارجية، قائلاً، إنه أضر بقدرة الوزارة على ممارسة الدبلوماسية من خلال ترك الوظائف مفتوحة لشهور، ومعاملة الدبلوماسيين المحترفين بشكل سيئ وتعزيز ثقافة الانتقام.





وقال السناتور بوب مينينديز، أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية: "إن الأمر لا يتعلق فقط بالهجوم على وكالة فدرالية واحدة؛ إنه عار على القيم والقيادة الأمريكية، ويعرض أمننا القومي للخطر".





وقال مساعدو مجلس الشيوخ، إن مجموعة من القضايا الأخرى هي أيضًا في أذهان المشرعين. من بينها تدهور العلاقات مع الصين، بعد أن أغلقت كل من واشنطن وبكين واحدة من قنصليتي الدولة الأخرى وأعلن بومبيو مؤخرًا إنهاء الوضع التجاري الخاص لهونج كونج.





ويريد المشرعون أيضًا، أن يسألوا عن التوترات مع إيران التي زادت من التدريبات العسكرية في الخليج وتخطط لسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا في أعقاب نزاع ترامب الطويل مع حليف الناتو في برلين.



