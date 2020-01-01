الكرملين يعلق على اعتقال روس من قبل بيلاروسيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
علق الكرملين، اليوم الخميس، على اعتقال بيلاروسيا مواطنين روس، قائلًا، إنه ليس لديه علم بأي نشاط غير قانوني قامت به مجموعة من المرتزقة الروس المزعومين الذين احتجزتهم بيلاروسيا للاشتباه في التخطيط لشن هجوم عنيف في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو تريد تفسيرًا شاملًا من بيلاروسيا بشأن اعتقالهم وتأمل في أن يتم احترام حقوقهم بالكامل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "بيسكوف": "ليس لدينا معلومات عن أي نشاط غير قانوني قام به هؤلاء. نأمل أن نتلقى معلومات تسمح لنا بفرز ذلك".

وقالت بيلاروسيا، في وقت سابق اليوم الخميس، إنها تشتبه في قيام المجموعة بالتآمر "لأعمال إرهابية" قبل الانتخابات الرئاسية في أغسطس واستدعت السفير الروسي، اليوم الخميس لتوضيح ذلك.

وفتحت السلطات في بيلاروسيا تحقيقًا، اليوم الخميس، في "التخطيط للأعمال الإرهابية" من قبل مرتزقة روس، وقالت، إن بعض الرجال الذين تم اعتقالهم اعترفوا بالفعل بمحاولة تدبير ثورة.

بث التلفزيون الحكومي يوم الأربعاء لقطات لأكثر من 30 متعاقدًا عسكريًا روسيًا مشتبهًا بهم محتجزين بالقرب من مينسك بعد أن قالت السلطات إنها تلقت معلومات تفيد بأن أكثر من 200 مقاتل دخلوا البلاد لزعزعة استقرارها قبل انتخابات 9 أغسطس.

وحسب وكالة "رويترز"، فإن معالجة مينسك للوضع تخاطر بتدهور العلاقات المتوترة بالفعل مع حليفتها التقليدية روسيا، التي لم تحدد موقفها حتى الآن.

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