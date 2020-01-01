البنك الأهلى يضخ 12 مليار جنيه في ماكينات السحب الالي استعداد لعيد الأضحي

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:38 م
يحيي أبو الفتوح
يحيي أبو الفتوح
محمد عصام

كشف يحيي أبو الفتوح  نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي بمصر، أنه قام بضخ نحو 12 مليار جنيه لتعزيز السيولة بماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، والمنتشرة عبر فروع الجمهورية لتلبية الطلب المتزايد على صرف الأموال خلال فترة عيد الأضحى.

 

ويمتلك البنك الأهلى نحو 4500 ماكينة صراف آلي منتشرة عبر أنحاء الجمهورية، تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، ومراقبة جميعها بالكاميرات لضمان تحقيق الأمان عند سحب الأموال للمواطنين.

 

ويبلغ الحد الاقصي لسحب الأموال للافراد نحو 20 ألف جنيه يوميا من مماكينات الصراف الالي و10 الالاف جنيه  من الفروع.


ومن المقرر أن تغلق البنوك تعاملاتها أمام المواطنين من اليوم الخميس وحتى يوم الأثنين القادم.


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يحيي أبو الفتوح البنك الأهلى الاستعداد لفترة عيد الأضحي

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