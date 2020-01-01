انتهاء فترة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي وبدء عملية الفرز

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:36 م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بانتهاء فترة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

 

وقد عقد البرلمان التونسي، صباح اليوم، جلسة للتصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي.

 

وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب التونسي، أنه سيجتمع اليوم للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

 

وكانت عبير موسى، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، قالت إنه تم جمع 89 توقيعا لسحب الثقة من الغنوشي.

 

وأضافت "موسى"، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "نحن مرابطون بالبرلمان التونسي ومن ضمن مطالبنا تحديد جلسة سحب الثقة من الغنوشي".

 

وتابعت عبير موسي: "الجميع على بينة وعلم بان مجلس النواب التونسي حاضن للعنف والاخوان واصدقاء الإرهاب وهناك من يتستر على الإرهابيين داخل مجلس النواب الليبي ".

 

وأكملت موسى: "تم كشف محاولة إدخال شخص له علاقة بتنظيمات إرهابية بالقوة إلى مقر البرلمان التونسي بتعليمات برئيس ديوان الغنوشي ".

 

ولفتت عبير موسى: "الغنوشي على علاقة بأنظمة إرهابية، وهناك رغبة ممنهجة لإدخال قيادات إخوانية في صلب المؤسسات الدستورية التونسية مثل المحكمة الدستورية".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سحب الثقة راشد الغنوشي تونس البرلمان التونسي

أخبار تهمك

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ ساعة و 15 دقيقة

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 5 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

منذ ساعة

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي: نرفض أي تقسيم للدولة الليبية

الحزب الدستوري الحر التونسي: حركة النهضة تابعة لمنظمة إرهابية تهدد الدولة

البرلمان التونسي يشن معركة جديدة ضد الإخوان

هل تُطيح الكتل النيابية التونسية بالغنوشي؟.. اعرف التفاصيل

عبير موسي: "الغنوشي" قام بتسفير الشباب التونسي من أجل الانضمام لـ داعش

عبير موسي: الغنوشي طالب وزير الداخلية بفض اعتصامنا بالقوة.. ومستمرون لحين إقالته

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

11:37 ص

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

01:25 م

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»