لا تخرج من المنزل.. الأرصاد تحذر من طقس أيام عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:38 م
طقس
طقس
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس خلال عيد الأضحي، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية، محذرة المواطنين الخروج منزل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدًا الجمعة أول أيام عيد الأضحي، طقسًا مائلًا للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وحذرت الهيئة، المواطنين الخروج من المنزل، حرصا على سلامتهم، لا سيما وأن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال فترة عيد الأضحي المبارك.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا والرياح مثيرة للأتربة، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتتوقع الهيئة أن طقس يومي السبت والأحد يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية، فيما تكون شديدة الحرارة شمال وجنوب الصعيد.

أما عن أبرز الظواهر الجوية، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا والرياح مثيرة للأتربة، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الأضحي

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة العظمى بالقاهرة الكبرى 35، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 46، والصغرى 31.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت العظمى بالقاهرة الكبرى 36، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد العظمى بالقاهرة الكبرى 35، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 31.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في المصر طقس عيد الأضحى اول ايام عيد الاضحي

أخبار تهمك

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 18 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 5 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ ساعة و نصف

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

11:37 ص

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

01:25 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

05:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»