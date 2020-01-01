لا تخرج من المنزل.. الأرصاد تحذر من طقس أيام عيد الأضحى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس خلال عيد الأضحي، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية، محذرة المواطنين الخروج منزل.





وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدًا الجمعة أول أيام عيد الأضحي، طقسًا مائلًا للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.





وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وحذرت الهيئة، المواطنين الخروج من المنزل، حرصا على سلامتهم، لا سيما وأن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال فترة عيد الأضحي المبارك.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا والرياح مثيرة للأتربة، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





وتتوقع الهيئة أن طقس يومي السبت والأحد يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية، فيما تكون شديدة الحرارة شمال وجنوب الصعيد.





أما عن أبرز الظواهر الجوية، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا والرياح مثيرة للأتربة، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الأضحي





وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة العظمى بالقاهرة الكبرى 35، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 46، والصغرى 31.





وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت العظمى بالقاهرة الكبرى 36، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.





وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد العظمى بالقاهرة الكبرى 35، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 31.







