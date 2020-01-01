فتح مجازر البحر الأحمر بالمجان للمواطنين و5 آلف جنيه غرامة الذبح خارج المجزر

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
محمد طه
أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، برأسة الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري عن فتح المجازر الحكومية بالمجان بجميع مدن المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف أطباء المديرية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وشددت مديرية الطب البيطري في بيان لها اليوم، بضرورة تنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية، وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات، تنفيذا لقرار محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبه أكد الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه تم تشكيل لجان للتفتيش ومتابعة شوادر بيع الأضاحي، مشيرًا إلى أن اللجان تشمل فرق تحصين لمتابعة جميع المواشي والخراف، للتأكد من سلامة جميع الأضاحي.

وأوضح مدير الطب البيطري، أن غرامة الذبح في الشوارع، تصل إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا على تطبيق الغرامة المالية لمن يذبح الأضحية في الشوارع وأمام المنازل مما يعرض الأضحية للتلوث والإضرار الذي يحدث بالبيئة طبقا لقانون وزارة البيئة.

وكانت أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل مدن المحافظة من خلال إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بمدن البحر الأحمر.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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