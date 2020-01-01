تعافي 221 حالة من مصابي كورونا بمستشفى الصدر

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اعلن كمال شلبي سكرتير عاممحافظة قنا عن تعافى وخروج 221 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعايةالطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



جاء ذلك خلال جولته على رأس اللجنة الفرعية المختصة بالمرور اليومي على كافة المستشفيات وأماكن العزل لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المريض والأطباء والتمريض وللتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية، رافقه خلال الجولة الدكتور اشرف الاحمر مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.



وتفقد شلبي أقسام (الصيدلية – المعمل– المطبخ – المخازن)، وتم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررةللمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات وأدوات الوقاية والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا بكميات كافية، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".